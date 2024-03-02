Дорожные службы Барнаула устраняют последствия весеннего снегопада

В Барнауле в период с вечера 1 марта и до утра 2 марта значительно прибавилось снега. В связи с этим активизированы силы дорожных служб.

Бригады МБУ «Автодорстрой» занимаются прометанием проезжих частей, тротуаров, осуществляют посыпку противогололедными средствами, а также очищают от снега с остановки, пешеходные переходы.

В частности, очистка тротуаров ведется на пр. Калинина, Комсомольский, Красноармейский, Змеиногорском тракте, Обском Бульваре, улицах: Северо-Западная, Пионеров, Советская, Профинтерна, Сизова, Молодежная, Союза Республик, Шевченко, Путиловская, Профсоюзов, Парфенова, Ткацкая, Бабуркина, Заринская, Сухэ-Батора, Цеховая, Кулагина, Сухова, Смирнова, Эмилии Алексеевой, Титова, Малахова и на других участках.

Дороги очищают на проспектах Космонавтов, Красноармейском, улицах Герцена, Дзержинского, Мусорского, Куйбышева, Белинского, Полевая, Малахова, Антона Петрова, Попова, Юрина, Пролетарской, Чкалова, Геблера, Партизанской и других участках.

В дневную смену работает 118 дорожных рабочих и 55 единиц техники. В ночную смену дороги и тротуары обслуживала 101 единица техники.

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