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Дорожным хозяйствам Алтайского края передали технику на 300 млн рублей

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Всего с 2020 года в обновление парка спецтехники вложили более 3 млрд рублей. В крае работают шесть ДСУ, сегодня все они пополнились новыми машинами

18 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил ключи от специализированной техники руководителям предприятий дорожного комплекса, сообщила пресс-служба правительства региона.

На сумму более 300 млн рублей для дорожников закупили 27 машин. Это современные автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, снегоочистители и тракторы, которые позволят работать в сложных погодных условиях, в том числе при снежных заносах, сильном ветре и гололеде.

Обновление спецтехники уже стало хорошей традицией, отметил губернатор. Он поблагодарил дорожников, которые ежедневно делают все возможное для обеспечения связности территории всего региона, безопасного и комфортного движения.

Взято отсюда

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