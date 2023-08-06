Дорожники закатали в асфальт ливневку в Барнауле

Теперь вода после дождей не уходит с этого участка

Кадр из видео

В Барнауле дорожники во время ремонта дорожного полотна закатали в асфальт ливневку. Об этом рассказали очевидцы в сообществе “Инцидент Барнаул”.

По словам автора сообщения, решетку забили асфальтом на улице 65 лет Победы. Теперь на этом участке после дождей вода не уходит и подтапливает проезжую часть.

Из-за того что вода стекает по дороге, также затопленными оказываются ближайшие дворы.

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