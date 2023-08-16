“Дорожный” комитет мэрии Барнаула разделят на два самостоятельных подразделения

Вопрос рассмотрят депутаты Барнаульской гордумы на заседании 25 августа

Фото: barnaul.org

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула до конца 2023 года реорганизуют: его преобразуют в две структуры. Как сообщает “Атмосфера”, вопрос рассмотрят депутаты Барнаульской гордумы на заседании 25 августа.

Докладчиком перед депутатами выступит вице-мэр Антон Шеломенцев, который курирует хозяйство и транспорт. Председатель думы Галина Буевич рассказала, что депутатам предстоит утвердить положение о комитете по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула – его возглавит глава действующего комитета Валерий Ведяшкин.

Также депутаты должны будут утвердить положение о комитете по благоустройству города. Окончательно его сформируют к ноябрю 2023 года, тогда же утвердят его расписание, полномочия, цели и задачи. Буевич отметила, что также нужно будет определиться с руководителем.

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