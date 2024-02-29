В Алтайском крае заранее смогут проголосовать около 100 человек

Избирательный участок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России менее чем через три недели начнутся выборы президента: они продлятся три дня – с 15 по 17 марта. Отдать свой голос за самого достойного смогут 112,3 млн человек. Но некоторые имеют право выполнить свой гражданский долг заранее. Речь, прежде всего, идет о тех, кто живет в труднодоступных и отдаленных селах, а также за границей. Рассказываем, кто сможет проголосовать на президентских выборах досрочно и что для этого нужно сделать.

Кто сможет проголосовать досрочно на выборах президента?

Поставить “галочку” за самого достойного кандидата смогут жители труднодоступных и отдаленных территорий, с которыми невозможно установить постоянное транспортное сообщение. Такие населенные пункты есть в 37 регионах России.

Этим же правом могут воспользоваться те, кто находится на судах в экспедициях, в иностранных портах, автономном плавании, а также на полярных станциях. Также отдать свой голос до основной даты выборов смогут охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники маяков и заповедников. А еще те, кто проживает за границей.

Когда начнется досрочное голосование?

В большинстве регионов, в том числе в Алтайском крае, досрочное голосование началось 25 февраля. Оно продлится до 14 марта. Но в каждом субъекте даты свои: их определяет избирком.

Также на этих выборах заранее выполнить свой гражданский долг смогут жители новых регионов: в ДНР голосование проведут с 10 по 14 марта, в ЛНР – с 11 по 14 марта. В Херсонской области оно пройдет в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта, а в Запорожской “досрочка” началась 25 февраля.

1 марта 2024 года проголосовать смогут те, кто проживает или находится за границей. Правда, воспользоваться таким правом можно только в тех странах, где есть российские посольства и консульства. Заявление для голосования не по месту жительства нужно подать в электронной системе “Мобильный избиратель” до 11 марта.

В каких селах Алтайского края будет досрочное голосование?

В Алтайском крае заранее смогут проголосовать жители трех поселков: Кедровка Ельцовского района, Тигирек Краснощековского района и Усть-Чарыш Усть-Пристанского района. Это всего 96 избирателей.

Как проходит досрочное голосование?

Для этого используются предварительно опечатанные переносные урны для голосования. Члены ЦИК доставляют их в районы, где затруднено регулярное транспортное сообщение с избирательными участками. Как сообщает пресс-служба избиркома, члены региональных избирательных комиссий традиционно выезжают на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения – на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках.

При этом во время самого процесса голосования должно присутствовать не менее двух наблюдателей от зарегистрированных кандидатов и субъектов общественного контроля (Общественная палата РФ, общественные палаты субъектов РФ).

Составляется акт о проведении досрочного голосования. В нем указывается дата, время и количество избирателей, получивших бюллетени, фамилии членов комиссии и других лиц, присутствовавших при голосовании.

Урны вскрывают в участковой комиссии в день выборов.

При проведении голосования избирком должен обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателей, обеспечить сохранность бюллетеней и учет голосов при установлении итогов.

Сколько жителей России голосуют досрочно?

Как правило, таких немного. Так, на выборах президента РФ в 2018 году досрочно отдали свой голос около 219,6 тысячи человек: 166,1 тысячи из них в 40 регионах России и 53,5 тысячи – за границей. На выборах 2012 года “досрочников” было 323,2 тысячи: 239,6 тысячи на территории РФ и 83,6 тысячи в других странах.

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