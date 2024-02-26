Досрочное голосование стартовало на Алтае. Кто и как cможет выбрать депутатов заранее

День выборов выпал на 8 сентября, но проголосовать можно уже сейчас

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Менее чем через две недели в Алтайском крае пройдут выборы разного уровня. Жителям некоторых городов и районов предстоит избрать депутатов и сельских глав. Если у вас нет возможности прийти на участок в день выборов, 8 сентября, голосуйте заранее. Рассказываем, как это сделать.

1 Когда можно проголосовать досрочно? Досрочное голосование стартовало в среду, 28 августа. Последний день – 7 сентября. Время работы, когда вы можете прийти и проголосовать, уточняйте в своей избирательной комиссии. Узнать, будут ли на вашей территории выборы, когда работает избирательная комиссия и есть ли вы в списке избирателей, также можно узнать в участковом избиркоме. Найти ее можно через этот сервис на сайте Избирательной комиссии Алтайского края. 2 Кто имеет право голосовать досрочно? Любой житель населенного пункта, где проходят выборы, если он не сможет прийти на участок 8 сентября по уважительной причине. И, конечно, нужно иметь прописку в этом муниципалитете и быть старше 18 лет. Обязательно при себе должен быть паспорт, без него хоть досрочное, хоть основное голосование невозможно, вам просто не выдадут бюллетени.

Знайте, что никто не имеет права заставлять вас голосовать досрочно. Если кто-то вас понуждает, например, работодатель, – смело обращайтесь в полицию.

3 Какая причина считается уважительной? Это может быть отпуск или командировка, состояние здоровья, невозможность прибыть на участок в день выборов из-за учебы или работы, выполнение государственных и общественных обязанностей и другие. Но доказывать документально в комиссии не придется. Достаточно написать заявление. 4 А кого выбираем-то? На выборах 8 сентября будет избрано 248 депутатов и 52 главы села. Право проголосовать имеют 207 тысяч жителей. 5 В каких городах и селах будут выборы?

Всего в крае пройдет 136 избирательных кампаний:

Будет избран один депутат Алтайского краевого Законодательного собрания по одномандатному округу № 2. За него будут голосовать жители Ключевского, Кулундинского, Михайловского, Табунского районов.

В Барнауле на выборы придут жители Железнодорожного района (округ № 2), где также будет избран только один депутат.

В Бийске голосование пройдет за двух депутатов по округам № 2 и 6.

В Алейске выберут одного депутата по округу № 4.

В Белокурихе – троих по округам № 5, 6, 8.

Выборы всего районного собрания депутатов состоятся в Змеиногорском, по одному депутату районного уровня – в Локтевском, Павловском, Родинском, Советском, Тюменцевском районах. Выборы сельских депутатов пройдут в селах Красногорского, Крутихинского, Косихинского, Локтевского, Мамонтовского, Немецкого, Первомайского, Поспелихинского, Родинского, Рубцовского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Тальменского, Троицкого, Тюменцевского, Уголовского, Хабарского, Целинного, Чарышского, Шипуновского районов.

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