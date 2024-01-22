Сохраняйте его, чтобы ничего не забыть

Ближе к концу января у дачников начинаются привычные хлопоты — пора закупать семена, готовить грунт, удобрения и даже сеять первые культуры. Вместе с агрономом составили посадочный календарь на январь, чтобы вы ничего не забыли и не остались без урожая.

Что посеять в январе на рассаду

В конце января пора доставать рассадные горшочки, потому что некоторым культурам требуется больше времени, чем привычным помидорам, перцам и баклажанам.

В первую очередь необходимо заняться рассадой земляники. Если вы в этом году планируете обновить посадки, то сеять семена нужно уже в январе. Крайний срок — середина февраля. Кустикам нужно время, чтобы набраться сил, и если всё сделать правильно, то уже в этом году с них можно будет собрать первый урожай.

— Сеянцы зацветут, но собрать с них получится всего по несколько ягод. В первый год кусты укореняются, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Новые кусты нужно высаживать каждый год, чтобы стабильно получать урожай.

По лунному календарю благоприятные дни в январе для посева земляники — 20, 21, 22, 23, 30-е. Неблагоприятные — 27 января.

В конце января нужно посеять и корневой сельдерей. Только с помощью рассады можно в итоге получить крепкую, хорошую головку. Корневой сельдерей — мелкосемянная культура, которая при посеве не требует заделки землей. То есть семена, которые нельзя засыпать сверху. Первые всходы должны появиться на 10–12-й день.

Лучшие дни для посева сельдерея по лунному календарю — 23, 24, 25 января. Стоит отложить в сторону семена 27 января.

Какие цветы сеют в январе на рассаду

В январе дачникам нужно не забыть посеять две самые популярные цветочные культуры — эустому и петунии. Обе культуры мелкосемянные, а это значит, что требуется очень аккуратная агротехника.

Сейчас многие производители продают семена эустомы в растворимых гранулах. Их нужно выложить на грунт и пипеткой точечно полить водой, землей присыпать нельзя. Горшок закройте пленкой, периодически поливайте и ждите. Всходы должны появиться примерно через две недели.

Петунии также высевают без присыпки землей.

— Всходы этих двух цветков очень нежные и почти не имеют корешков. Их очень легко повредить, поэтому в поливе нужно быть аккуратными. Сеянцы поливают точечно из шприца или пипетки, — объяснила Кристина Хрустова, блогер-цветовод, химик.

По лунному календарю садовода лучше всего сеять эустому и петунии 21, 22, 30 января. Неблагоприятный день — 27 января.

Как выбрать семена

Первое, на что нужно обращать внимание, — маркировка. От качества семян напрямую зависит всхожесть, поэтому стоит покупать пакетики с указанным сроком годности и проверкой на всхожесть.

У каждой культуры свои сроки хранения. У огурца — до 8 лет, у томата, капусты — до 5 лет, у моркови — 4 года, земляники — до 3 лет. Очень важно, как хранились семена, поэтому лучше не рисковать и остановиться на покупке свежих пакетиков. Сроком посева должен быть указан 2025 или 2026 год.

— В этом случае вы сможете рассчитывать на 80% всхожести, — подчеркнула агроном. — Если высаживать семена со сроком годности до 2023 года, то всхожесть может быть всего 50% и ниже. Также просроченные семена не дадут желаемого объема урожая.

Удобнее использовать семена, на упаковке которых указаны не граммы, а их количество. Так вы не сделайте лишних покупок. Большинство производителей сами обрабатывают семена от болезней, но если это не указано на пакетике, то стоит поискать другие варианты.

Нужно быть готовыми к росту цен на семена. В прошлом году он составил около 30%, в этом году ожидается, что цены станут еще выше.

— Постепенно ситуация в семеноводстве меняется, и появляются российские фирмы, но мы до сих пор очень импортозависимы, — отметила эксперт.

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22.01.2024