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Достойный выбор: как московский сыровар оценил алтайскую продукцию и ее перспективы

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Сыры алтайских производителей составляют серьезную конкуренцию столичным, однако нашему региону есть на что обратить внимание

Известный российский фермер, председатель Союза сыроваров России Алексей Сирота 1 марта встретился со студентами Алтайского государственного аграрного университета. Предприниматель рассказывал о возможностях реализации в сфере сельского хозяйства, много шутил, делился опытом и очаровал своей историей всех присутствующих.

“Есть чему поучиться”

Алтайские сыры есть в каждом магазине Москвы и Московской области. Поэтому подобные встречи в нашем регионе так важны для будущих специалистов.

“Алтайский край входит в десятку мощнейших агропромышленных регионов нашей страны. Россия – один из мировых лидеров по производству сельхозпродукции. Мне очень хочется, чтобы как можно больше ребят приходило к нам и реализовывало себя в профессии”, – говорит спикер.

По словам эксперта, алтайские сыры для предприятия Олега Сироты являются серьезными конкурентами. Производители двух регионов вместе участвуют в различных ярмарках, а их продукция стоит на одной полке в магазинах.

Достойный выбор: как московский сыровар оценил алтайскую продукцию и ее перспективы

Олег Сирота на встрече со студентами Фото: Пресс-служба АГАУ

“Я вижу, что качество каждый год повышается. Как приехал, сразу побежал в магазины, посмотрел и увидел очень достойный выбор. Кстати, по ассортименту я бы сказал, что далеко не в каждом регионе встретишь такую полку сыров. Здесь есть чему поучиться и что посмотреть”, – продолжил он.

Взято отсюда

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