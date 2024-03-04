“Достойный выбор”: как московский сыровар оценил алтайскую продукцию и ее перспективы

Сыры алтайских производителей составляют серьезную конкуренцию столичным, однако нашему региону есть на что обратить внимание

Известный российский фермер, председатель Союза сыроваров России Алексей Сирота 1 марта встретился со студентами Алтайского государственного аграрного университета. Предприниматель рассказывал о возможностях реализации в сфере сельского хозяйства, много шутил, делился опытом и очаровал своей историей всех присутствующих.

“Есть чему поучиться”

Алтайские сыры есть в каждом магазине Москвы и Московской области. Поэтому подобные встречи в нашем регионе так важны для будущих специалистов.

“Алтайский край входит в десятку мощнейших агропромышленных регионов нашей страны. Россия – один из мировых лидеров по производству сельхозпродукции. Мне очень хочется, чтобы как можно больше ребят приходило к нам и реализовывало себя по профессии“, – считает спикер.

По словам эксперта, алтайские сыры для предприятия Олега Сироты являются серьезными конкурентами. Производители двух регионов вместе участвуют в различных ярмарках, а их продукция стоит на одной полке в магазинах.

Олег Сирота на встрече со студентами Фото: Пресс-служба АГАУ

“Я вижу, что качество каждый год повышается. Как приехал, сразу побежал в магазины, посмотрел и увидел очень достойный выбор. Кстати, по ассортименту я бы сказал, что далеко не в каждом регионе встретишь такую полку сыров. Здесь есть чему поучиться и что посмотреть“, – продолжил он.

30 января, 7:27 Глава Алтайпищепрома опроверг версию о производстве молока зимой из порошка

В Алтайском крае достаточно натурального сырья, чтобы производить из него молоко круглый год без использования сухого продукта

Сыродел признался, что планирует переманить кого-либо из перспективных студентов на свое предприятие, если у них загорятся глаза. В свою очередь, он предлагает достойную заработную плату, хорошие перспективы, дружелюбный коллектив, работу на современном оборудовании и жилье.

“Это то же самое, что должны предлагать другие работодатели. У нас колоссальная нехватка кадров. У меня нет проблем со сбытом, технологиями, запчастями и заквасками. У нас все есть, все решаемо, кроме кадров. Сейчас зарплата для молодежи не является основной гарантией смены места работы. Им нужно, чтобы было интересно, перспективно, современно“, – пояснил Олег Сирота.

Вместе с тем, эксперт рассказал студентам о перспективах развития в агропромышленной сфере и упомянул о мерах государственной поддержки, которую оказывает Министерство сельского хозяйства. По его словам, в современных реалиях, построить свое дело намного проще, ведь деньги на развитие можно получить на льготных условиях, а то и вовсе безвозмездно.

“Сыроварение – как музыка”

Примерно два года назад Алтайский край был на первом месте по производству сыра. Свои лидирующие позиции регион уступил Подмосковью. По словам Олега Сироты, вернуть их будет очень сложно:

Олег Сирота на встрече со студентами Фото: Пресс-служба АГАУ

“Вернуть, догнать и перегнать Московскую область будет сложно, потому что мы очень сильно увеличили объем производства. У нас принимаются различные программы, происходит компенсация затрат, а также подведение дорог, связи и газа. Таких сыроварен, как моя, работает уже за сотню. Это результат, которого добился именно малый бизнес“.

Чтобы приблизиться к таким результатам регионам, по словам специалиста, необходимо принимать региональные программы и вовлекать молодое поколение, так как старшему не очень интересны новые технологии, новые перспективные сорта сыров и узкие сегменты.

22 февраля, 6:01 Триумф колбасы: в крае нарастили производство мясных изделий и экспорт куриных лапок

Молочной и зерноперерабатывающим отраслям удается удерживать объемы производства при значительно недозагруженных мощностях

“Можно побороться именно в узких сегментах, в сырах с красной плесенью, также голубую можно нарастить в объемах. Я был в магазине, Алтайский край хорошо идет по твердым сырам, но линейку узких с плесенью я не нашел, а это уже половина сыров в нашей стране“, – сказал он.

Он также заверил, что объем производства классических сортов постепенно уменьшают, при том, что рост потребления сыра растет. Только за прошлый год он вырос на 12%.

Основные тенденции сферы, по словам Олега Сироты, это производство узкого сегмента сыров, например, бурраты, с голубой и белой плесенью, а также с различными добавками.

“Я видел сыры с лисичками, с кедровыми орешками. Это нужно делать, нужно продвигать культуру, проводить мероприятия, фестивали и как можно больше рассказывать об этом. Возможно, в зале сейчас сидит десяток людей таких, как Олег Сирота, или даже лучше“, – уверяет эксперт.

Также он уверен, что основные сорта сыра уже сварены, но даже при этом можно придумать что-то новое:

“Сыроварение – это как музыка. В музыке семь нот, а мелодий миллионы. У нас в сыроварении стандартный набор состоит из 22 заквасок, четырех видов плесени, пяти диапазонов температур в хранилищах, а на выходе получаются сотни сортов сыра. Поэтому все в ваших руках“.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние горного алтая , ,