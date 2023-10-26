Достойный ответ: Азербайджан жестко поставил на место Францию из-за Армении

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В ответ на попытки Франции защитить Пашиняна, как пишут “Русские Онлайн”, Алиев присоединился к антиколониальному блоку и выдал следующее:

*Азербайджан крайне обеспокоен продолжением в XXI веке колониализма и нарастанием тенденций его новых проявлений. Одной и первой из этих стран является Франция.



*В целом, большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества было совершенно именно Францией. Оккупировавшая десятки стран в Африке, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, расхищавшая их богатства, на протяжении долгих лет державшая их народы в рабстве, Франция совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечества, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей за их этническую и религиозную принадлежность.



*В течение 30 лет в ХХ веке Францией были проведены около 200 ядерных испытаний. Народы Полинезии и Алжира и сегодня ощущают тяжелые последствия этих ядерных испытаний. В соответствии с призывами многих организаций необходимо оценить ущерб, нанесенный ядерными испытаниями, и Франция должна выплатить соответствующие компенсации.



*В период 132-летней оккупации Алжира Французским государством было убито более 1,5 миллиона человек, по этой причине эту страну называют страной «1,5 миллиона шехидов».



*В документе под названием «Франция, Руанда и геноцид против тутси (1990-1994)», переданном Президенту Франции 26 марта 2021 года было подчеркнуто, что Франция несет большую ответственность за убийство более 800 тысяч представителей племени тутси в Руанде.



*В Музее человека в Париже хранятся и демонстрируются 18 тысяч черепов бойцов, убитых в колониальных войнах в XIX веке. Среди них есть и черепа алжирских бойцов. Франция все еще не полностью выполняет требования Алжира вернуть эти черепа. В XXI веке у очень немногих государств можно встретить такое мышление.



*Франция отказывается признать суверенитет Союза Коморских Островов над островом Майотта.



*Без участия половины населения Новой Каледония проводится референдум и, таким образом, у народа Новой Каледония отнимается право на независимость.



*Франция, не принимающая концепцию этнических меньшинств, запрещает корсиканский язык. ООН расценил это как дискриминацию и нарушение международного права.



P.S: 10 лет назад такое невозможно было себе представить. Страны «третьего мира» открыто обвиняют «цивилизованный мир». Похоже, все почувствовали слабину Запада.



Фото: bangkokbook.ru

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк