“Досвидос”: Лукашенко заявил, что Белоруссия справится без западных брендов

Президент Белоруссии рассказал, что происходит с бывшим McDonald’s в стране

Белоруссия справится без западных брендов на своем рынке, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством правительства, сообщает РИА Новости.

“Мы договорились: никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. Как я говорил, “досвидос” — мы разберемся сами”, – сказал Лукашенко.

Лидер Белоруссии отметил, что “как показывает тот же McDonald’s, мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда”.

Глава государства рассказал, как работают рестораны бывшей сети McDonald’s в Белоруссии на сегодняшний день. Лукашенко признался, что после ухода американцев с рынка были сомнения по поводу судьбы точек фастфуда. Однако президент напомнил, что республика экспортирует на весь мир высококачественные продукты.

“Картошка — ну мы же бульбаши. Булочку эту испечь — в нашем детстве этих булочек хватало, мы покупали за несколько копеек, и вкусно было, и нормально. Разрезать булочку пополам, впихнуть мясо, картошку или салат туда не можем? Думаю, дай-ка я проверю, можем мы или не можем”, — заявил он.

Лукашенко поручил заниматься вопросом работы сети пресс-секретарю Наталье Эйсмонт и первому вице-премьеру Николаю Снопкову. Президент лично изучил эту систему, в результате сейчас в республике работают и пользуются спросом 25 ресторанов.

Президент добавил, что появился некий белорусский инвестор, желающий купить рестораны и готовый заплатить “немалые деньги”. Он подчеркнул, что власти готовы помочь с развитием сети и строительством новых точек.

В апреле прошлого года управлявшая сетью McDonald’s в Белоруссии компания “КСБ Виктори Рестораны” сообщила, что начала работать под новым брендом — Mak.by. Ранее российская компания “Система ПБО”, владеющая брендом “Вкусно — и точка”, заявила, что выходит на рынок Белоруссии.

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Взято отсюда