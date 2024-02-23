Досуг на 1000 рублей: как в Бийске провести февральские выходные

Впереди долгие выходные в честь дня Защитника Отечества – это значит, что нужно успеть хорошенько отдохнуть перед трудовыми буднями

В связи с празднованием Дня защитника Отечества впереди – длинные выходные, которые можно провести с пользой и посвятить время родным и близким. Некоторые спланировали свой отдых заранее, забронировав местечко за пределами города. Для тех, кто не успел этого сделать или просто хочет остаться дома , “БР” подготовил топ бюджетных мест в городе, которые можно посетить всей семьей на 1 тыс. руб.

1. Кинотеатры

Если хочется теплой и уютной атмосферы, но нет желания оставаться дома, – посещение кинотеатра станет идеальным решением для приятного времяпровождения. Большой экран, удобные кресла и различные вкусности – все что нужно для просмотра фильмов и мультфильмов всей семьей. Итак, на этих выходных показывают:

Фильмы: Лед 3, Холоп 2, Воздух, Мастер и Маргарита, Конец славы, Я – медведь, Между нами лето, Астрал. Ритуал Мулам, Командир, Нечисть.у

Мультфильмы: Звериный рейс, Спер Крылья, Сезон охоты: Суперкоманда.

Средняя стоимость утреннего сеанса 250 руб., вечернего – 330 руб.

2. Прогулка на лошадях

Для тех, кто хочет подышать свежим воздухом, поморозить щеки и получить незабываемые впечатления, выехав за пределы города, в Бийском районе есть возможность с ветерком прокатится на лошадях. Можно даже организовать фотосессию с животными, запечатлев радостные моменты на память.

Стоимость проката лошади или пони – 250 руб. за 5 мин.

3. Прогулки на природе

Дети и лошади Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Самый бюджетный и совсем не затратный вариант времяпровождения.

Лес на АБ – живописное место, пройдя по которому, можно встретить белочек. А если запастись семечками, орешками, морковкой и хлебом, то получиться покормить животных.

Санитарная рубка леса на АБ Фото: Сергей Кулыгин

Проехав до пос. Молодежный, можно насладиться видом на реку и встретить прекрасных птиц – лебедей. Если взять с собой еду и горячий чай, получиться устроить настоящий пикник прямо на набережной.

Лебеди Фото: Сергей Кулыгин, «Бийский рабочий»

Парк на Зеленке – отличное место для активных игр с детьми: горки, качели, большая площадка, вид на реку. Рядом располагается торговый центр, где можно согреться и пройтись по магазинам.

Парк Прибрежный на Зеленом Клине зимой. Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Стоимость посещения и прогулки – бесплатно.

4. Театр

Любителям культурного просвещения и ценителям прекрасного будет интересно посетить бийский Драматический театр. В стенах старинного здания показывают не только спектакли, там проходит выставка живописных работ, приуроченных к 75-летию со дня рождения художника Николая Пономарева.

Фото: Бийский драматический театр https://t.me/bskdrama/1755

Для маленьких зрителей на сцене театр покажут постановку “Карлсон, который живет на крыше”. Ребята постарше смогут посмотреть три спектакля: “Женитьба”, “Человек, который хотел…”, “Ужин дураков”.

Фото: Бийский драматический театр https://t.me/bskdrama/1748

Стоимость билета 300 руб.

Выставка картин – бесплатно.

5. Лыжные гонки и катки

Для самых спортивных – лыжные гонки. На выходных запланировано сразу две. В субботу, 24 февраля, – “Гонка легенды”, в воскресенье, 25 февраля, – “Лыжня России”. Обе пройдут в Заречье в 1-й спортшколе (на “Колокольчике”). Начало в 11.30.

Лыжи. Лыжная прогулка Фото: Сергей Кулыгин, “БР”

Ледовая арена для тех, кому не по душе лыжный вид спорта. Хорошая альтернатива – коньки. Каток можно посетить всей семьей, при этом не нужно будет мерзнуть на улице. В здании есть все возможные удобства.

Открытие ледовой арены в Бийске Фото: Анна Сабанова, “БР”

Участие в лыжной гонке – бесплатно.

Стоимость проката коньков – 300 руб. в час.

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Взято отсюда