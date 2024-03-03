Дотянуть до каникул. Как помочь ребенку весной справиться со школьной программой и сберечь здоровье

Усталость и апатия школьника на излете зимы – обычное дело едва ли не в каждой семье. Как помочь ребенку и со школьной программой справиться, и здоровье сберечь? За советами «АП» обратилась к клиническому психологу детской поликлиники № 9 Барнаула Татьяне Гашке.

Когда стоит насторожиться

– Татьяна Петровна, наши читатели-родители, не сговариваясь, называют одни и те же симптомы у детей в это время года. Быстрая утомляемость, дневная сонливость, плаксивость, обидчивость, излишняя возбудимость, отсутствие аппетита, частые простуды. Как пережить этот период?

– К весне снижаются ресурсы организма, сильнее влияют на человека межсезонные «погодные качели». Между тем именно третья четверть – самая длинная, трудная, с олимпиадами, тестами, контрольными. У психологов даже термин специальный появился – синдром третьей четверти. Понять, с ним ли мы имеем дело, поможет несложный тест. Понаблюдайте, появилось ли в поведении ребенка что-то несвойственное ему. Например, он стал делать нелепые ошибки в тетрадях по предметам, в которых обычно успешен. С трудом заставляет себя сесть за уроки, а выполняет их неаккуратно, лишь бы отделаться. Может заснуть в непривычное для него время. Жалуется на головные боли во второй половине дня. Часто стал болеть, хватает любую инфекцию. Появились темные круги под глазами. Подолгу сидит погруженным в себя, бесцельно манипулирует предметами, не реагирует, когда к нему обращаются. Не радуется любимым блюдам, фильмам, мультикам. Рисуя, использует темные, коричневые, тревожные тона. Если хотя бы половина этих признаков присутствует, стоит насторожиться.

– Вот вернулся ребенок не в духе, расстроенным, обиженным, и на расспросы взрослых, что случилось, не отвечает. Как поступать?

– Подождать с расспросами. Дать ему отмякнуть. Если ему так легче, пусть поколотит подушку, подубасит боксерскую грушу, отлично, если она есть в доме. В детстве любая обида, любой конфликт с учителем или одноклассниками воспринимаются очень остро. А тут еще родители давят. Когда подросток с подобной тайной приходит ко мне, предлагаю: напиши письмо своему обидчику. Все что угодно, можно даже плохими словами. Главное, чтобы вышел негатив. Выговариваясь, доверяясь бумаге, он избавляется от агрессии, ненужных эмоций. Тогда приходит понимание, как разрешить конфликт без ссор.

Яркие блики

– Что правильнее – перетерпеть, подождать, когда само пройдет? Или обратиться за помощью? И к какому специалисту – детскому неврологу или психологу?

– К специалистам однозначно, чтобы диагностировать состояние школьника, исключить обострения хронических патологий, если они есть. Возможно, причина снижения когнитивных способностей или головных болей – сосудистые проблемы. Если невролог их исключает, можем предположить депрессивное расстройство. Тогда с семьей будет работать клинический психолог.

– На диагностику потребуется время. А что можно сделать уже сейчас, чтобы дотянуть до тепла, до каникул?

– Ничего нового я сейчас не скажу, эффективны, как правило, самые простые меры. Длительные прогулки на свежем воздухе для восстановления энергии. Днем сейчас уже достаточно тепло. Регулярное проветривание квартиры. Соблюдение режима школьника с полноценным, не менее восьми часов, сном. Обязательные перерывы во время подготовки домашних заданий со сменой деятельности. Полноценный, с овощами и фруктами, рыбой и мясом, рацион. Ограничение сладостей и выпечки; углеводы дают кратковременный всплеск энергии, но за ним следуют спад, вялость, сонливость. Хорошо снимает напряжение контрастный душ, легкий массаж воротниковой зоны. На выходных выбирайтесь всей семьей за город, используйте последнюю в этом сезоне возможность покататься на лыжах и коньках. А в ненастье прекрасный вариант – семейный вечер за настольными играми или просмотром любимых фильмов.

Хорошо бы разбить монотонность весенней хандры, взбодрить ребенка яркими бликами: красивой картинкой, веселыми часами в его комнате, новой домашней одеждой, словом, тем, что может его порадовать.

– Сейчас просто явственно слышу родительский ропот, мол, он двоек-троек нахватал, а мы ему – обновки?

– Если оценки уже стоят в журнале, то какой смысл спрашивать о них с порога? Ребенок и без того подавлен, ваши упреки с ходу не помогут. Что ему и впрямь нужно в такие моменты, так это знать, что вы рядом и готовы его поддержать, если что-то не получается. Объясните, что все ошибаются, неудачи случаются с каждым, и потому бессмысленно обвинять себя в неумении делать все, как нужно. Дайте понять, что никто не идеален, расскажите подобную историю из своего детства. Не сравнивайте его с более успешными детьми, это лишь усугубляет ситуацию, старайтесь хвалить школьника даже за малейшие успехи. Покажите, насколько важна вера в себя. Меняйте негативные установки «не могу», «сомневаюсь», «должен» на «смогу», «уверен», «хочу». Вместе составьте список неоспоримых достоинств ребенка, признаваемых всеми членами семьи. Не стесняйтесь говорить о том, что он способный, он справится, он самый лучший для вас. Любите, хвалите своих детей. Любовь поможет им преодолеть все преграды.

Пусть радость поёт

– Вспоминаю свое детство. Никто не делал скидок на хандру и усталость. Мы должны были хорошо учиться и учились. У нас не было подобных проблем? Или на них просто не обращали внимания?

– Сложно сравнивать, как было и как стало, хотя бы потому, что сейчас возросли нагрузки, отнимающие немало сил у детей. Учебные программы усложнились, появились гаджеты. Помимо этого, родители загружают его, и без того перегруженного, дополнительным английским или тренировками в спортшколе. Дело полезное, конечно, но и там тоже – правила, дисциплина, директивы. Негативные эмоции выходят через тело, через детские забавы и моменты счастливого ничегонеделания. Вспомните, как много времени мы проводили в школе после уроков. Спорт, кружки танцев и пения, развлечения. А как отлично заряжались энергией и радостью в общении друг с другом, в дворовых играх, почти позабытых сейчас!

– Дети – талантливые хитрецы и манипуляторы. Чтобы пропустить контрольную, к которой не готов, можно ведь сказаться больным.

– Но жизнь показывает, что жалобы в большинстве случаев объективны. Первопричина – не хочу в школу, и она на пустом месте не появится. Если в семье сложились доверительные отношения, то ребенок и обманывать не станет. Дам нетривиальный совет для мам и пап, как легче пройти этот сложный момент учебного года: сделайте небольшое послабление своему школьнику, разрешите ему пропустить один день учебы, тот, скажем, когда риск отстать по важным предметам минимален. Пусть он сам выберет для себя этот день счастья. И подольше поспит, вкусно, не торопясь и с удовольствием позавтракает, подышит свежим воздухом. Но сразу договоритесь, что такое может быть лишь раз в неделю. Чтобы не услышать в ответ: «Хочу три дня».

– Как школа посмотрит на такие вольности? Возможен ли вообще паритет между образованием и сохранением детского здоровья?

– Проблемы в общении с детьми или педагогами возникают обычно у родителей категоричных, склонных к упрекам, критике, оценочным сравнениям. Если ребенка дома понимают, если у мамы и папы хороший контакт со школой, им в этот день достаточно предупредить учителя запиской. Зато ресурс появится у школьника, чтобы учебный год хорошо завершить и здоровье сохранить, физическое и эмоциональное.

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Взято отсюда.

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