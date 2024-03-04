Дотла. На Алтае сгорел SPA-комплекс известного отеля премиум-класса

На Алтае сгорел spa-комплекс отеля «Grand Chalet Altay», принадлежащий бизнесменам Ракшиным

Пожар тушили 8 часов

В ночь на 3 марта 2024 года на территории турзоны «Бирюзовая катунь» загорелся банный комплекс отеля «Grand Chalet Altay». По данным МЧС по Алтайскому краю, пожарные расчеты прибыли на тушение в 22:58, и уже тогда огонь охватил значительную часть здания. Спустя несколько часов удалось локализовать пожар на площади 1200 кв.м. В тушении принимали участие 7 пожарных расчетов, они закончили работать в 6:45 утра. Здание банного комплекса, большая часть которого была выполнена из дерева, выгорело практически дотла.

Банный комплекс выгорел дотла

Обошлось без пострадавших — все, кто находился в здании, успели выйти до того, как огонь распространился. Что послужило причиной пожара – будут устанавливать органы дознания.

Известно, что в строительство «Grand Chalet Altay», который разместился на 8,5 Га на левом берегу Катуни, инвестировал средства известный бизнесмен и основатель сети «Мария-Ра» Евгений Ракшин. Открылся туркомплекс в 2023 году. В его составе — рестораны, гостиничные номера и шале, а также сгоревший spa-комплекс «Кедр и пар». Стоимость посещения банного комплекса начиналась от 4500 рублей за одного взрослого.

Сейчас на сайте «Grand Chalet Altay» размещена информация о том, что spa-комплекс временно закрыт, все брони отменены. Те же, кто успел приобрести абонементы, могут вернуть свои средства в полном объеме.

Пожар произошел вечером 2 марта

Взято отсюда

04.03.2024