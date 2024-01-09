Буровую установку и следы выемки грунта заметили горожане на участке рядом с будущим парком за “Европой”. Здесь явно проводили геологические изыскания, о которых ничего не знают в мэрии Барнаула

Участок на улице Взлетной, 2д все же надеются использовать для застройки. С середины декабря 2023 года здесь, а также на соседних наделах кто-то проводил геологические изыскания. Работала буровая установка, после которой остались следы выемки грунта. Об этом редакции рассказали жители Индустриального района. В администрации Барнаула “Толку” сообщили, что непосредственно город никаких изысканий не проводил.

“Парочка” под застройку

Взято отсюда