В регион отправили пожарный поезд

Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Клинцах Брянской области. Как сообщает глава региона Александр Богомаз, дрон подавили средствами РЭБ, но он успел сбросить боеприпас, в результате чего на объекте начался пожар.

— При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы, — написал Богомаз у себя в телеграм-канале. — Имеется возгорание резервуаров в обваловании.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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Видео: Baza / T.me

Как сообщает Московская железная дорога, для тушения пожара на нефтебазе в Брянскую область отправили пожарный поезд.

— В его составе 120 т воды и 5 т пенообразователя, — говорится в сообщении филиала РЖД. — На движение поездов на станции Клинцы ситуация с возгоранием не влияет.

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19.01.2024