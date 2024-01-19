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Дрон сбросил взрывчатку на нефтебазу в Брянской области. Начался пожар

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В регион отправили пожарный поезд

Дрон сбросил взрывчатку на нефтебазу в Брянской области. Начался пожар

Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Клинцах Брянской области. Как сообщает глава региона Александр Богомаз, дрон подавили средствами РЭБ, но он успел сбросить боеприпас, в результате чего на объекте начался пожар.

— При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы, — написал Богомаз у себя в телеграм-канале. — Имеется возгорание резервуаров в обваловании.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Baza / T.me

Как сообщает Московская железная дорога, для тушения пожара на нефтебазе в Брянскую область отправили пожарный поезд.

— В его составе 120 т воды и 5 т пенообразователя, — говорится в сообщении филиала РЖД. — На движение поездов на станции Клинцы ситуация с возгоранием не влияет.

Взято Источник
19.01.2024

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