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Дроны и ракеты массово атаковали Россию

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В Минобороны рассказали о ночной атаке на ряд российских регионов

Дроны и ракеты массово атаковали Россию

Этой ночью ряд регионов России атаковали дроны. Об атаке Белгорода во втором часу ночи написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, — заявил глава региона.

Дроны и ракеты массово атаковали Россию

Дроны и ракеты массово атаковали Россию

Позже Гладков добавил, один из снарядов попал в частный дом. Один мужчина погиб, четверо человек пострадали, среди которых — 10-летний ребенок.

— У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области, состояние оценивается как средней степени тяжести. У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия. Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу, — написал Вячеслав Гладков.

Дроны и ракеты массово атаковали Россию

Также в результате атаки пострадали 10 частных домов и два автомобиля. В Белгороде повреждена система водообеспечения.

Об атаке на Брянскую область сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, над регионом сбили шесть беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны заявили, что над Белгородской областью средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов. В ведомстве также рассказали о 32 беспилотниках, сбитых над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями.

Взято Источник
30.12.2023

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