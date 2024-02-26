Дом на ул. Папанинцев, 145 Фото: Дом.рф

В Барнауле для защиты прав дольщиков впервые в истории Алтайского края предлагается использовать механизм, предусматривающий банкротство застройщика и привлечение средств некоммерческого фонда

У дольщиков компаний “ПР-Холдинг” и “Милан” (связаны с бизнесменом Евгением Клейнатовским) появился шанс получить долгожданное жилье. Для достройки их домов, сдача которых не раз откладывалась из-за нехватки средств, власти готовы инициировать процедуру банкротства проблемных застройщиков. Согласно разработанному плану действий работы на домах-долгостроях предполагается завершить на деньги регионального Фонда защиты прав участников долевого строительства, который намерены сформировать по распоряжению губернатора Алтайского края. Такой механизм, который обсудили в администрации Барнаула на заседании межведомственной рабочей группы под руководством главы города Вячеслава Франка, предложили использовать в регионе впервые. В чем его особенность и почему без процедуры банкротства люди вряд ли получат свои квартиры, читайте в материале “Толка”.

Два юрлица – одно имя

Речь идет о двух жилых комплексах высокой степени готовности. Оба ЖК являются проблемными из-за срыва сроков ввода в эксплуатацию. Их возведение началось еще до введения проектного финансирования и эскроу-счетов. Компании “Милан” (строит здание на улице Папанинцев, 143, 145) и “ПР-Холдинг” (Партизанская, 76) привлекли для строительства средства дольщиков. Однако люди до сих пор не могут дождаться ключей от своих квартир.

Дом на ул. Папанинцев, 145 Фото: Дом.рф

Между тем с конца прошлого года представитель компании бизнесмен Евгений Клейнатовский не раз рапортовал о грядущем завершении работ. И если в 2023-м на стройках было хоть какое-то движение, то сейчас работы встали и, судя по всему, в ближайшее время возобновляться не будут.

Взято отсюда