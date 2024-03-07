Другого способа не существует: Путин рассказал на ВФМ, откуда берутся дети

Президент отметил, что мужское и женское начала всегда будут существовать, несмотря на технологии

Мужское и женское начала естественны для человека, и это невозможно изменить. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), цитирует главу государства ТАСС.

“Мы все равны с того момента, когда [рождаемся] благодаря маме и папе – а именно так люди появляются сегодня на свет, другого способа не существует, даже при современных технологиях. Все равно существует всегда мужское и женское начало”, – заявил президент России.

Сказав это, Владимир Путин предложил присутствующим аплодисментами поприветствовать девушек и женщин в честь грядущего 8 Марта.

6 марта прошла церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи, который объединил тысячи молодых людей из многих стран мира. На церемонии перед ними выступил президент Владимир Путин. Речь главы государства дополнительно транслировали на английском языке.

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Взято отсюда