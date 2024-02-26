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Дружелюбная Майра. На Алтае ищут хозяина для овчарки-ветерана полиции

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В Республике Алтай ищут хозяина для собаки, которая шесть лет искала преступников

Дружелюбная Майра. На Алтае ищут хозяина для овчарки-ветерана полиции

Майра искала преступников по запаху

В Республике Алтай провожают на пенсию сотрудника полиции. Но не простого, а четвероногого: после шестилетней службы на отдых уходит овчарка Майра. Сейчас для собаки ищут хозяина. Подробнее об этой истории рассказали в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Полное имя почетного пенсионера Центра кинологической службы – Сантлаурис Майра. Собачка шесть лет верой и правдой несла службу в рядах полиции.

– Я с собакой работаю с 2019 года. Она ездила со мной в служебную командировку в Чечню. Профиль у нее в поиске человека по запаховому следу, – рассказывает кинолог, который работал с Майрой.

По словам кинолога, Майра выполняла свои задачи и неоднократно находила преступников по следу. Сейчас у четвероногого сотрудника заканчивается срок службы, пора отправляться на заслуженный отдых, осталось найти только человека, который бы ухаживал за собакой.

– Майра очень дружелюбна и легко вступает в контакт, – отмечают в пресс-службе ведомства.

Для будущего хозяина есть и ряд требований. Кроме ухода и ласки для Майры нужны сухой вольер с теплой будкой и питание. А еще в полиции предупредили, что перед передачей собаки условия ее будущего содержания обязательно проверят.

Тех, кто любит животных и готов принять Майру в свою семью, просят обращаться в Центр кинологической службы МВД по Республике Алтай по телефону 8-388-22 (9-23-56).

Алтайские эксперты могут вычислить преступников по запаху

Взято отсюда
26.02.2024

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