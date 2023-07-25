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ДТП произошло ночью в Барнауле

редактор01 mins

На месте работала скорая и пожарные

Фото: Barnaul 22

ДТП произошло в ночь на 25 июля на пересечении улиц Юрина и Кавалерийская в Барнауле.

“Скорая-реанимация и пожарка на месте. У одного из участников заклинило сигнал, что пришлось открутить аккумулятор”, – рассказал очевидец в паблике Barnaul 22.

При каких обстоятельствах случилась авария, не уточняется. На фото с места происшествия видно два разбитых внедорожника перед пешеходным переходом.

Подробности уточняются.

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