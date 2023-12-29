Несмотря на теплую погоду и предупреждения от МЧС, рыбаки выезжают на лед. За день на одном из водоемов края произошло два таких происшествия

29 декабря два автомобиля провалились под лед на Гилевском водохранилище в Алтайском крае, сообщает “Инцидент Рубцовск”.

Так, рыбак выехал на ВАЗе на лед и автомобиль начал проваливаться. Однако очевидцы вовремя оказали ему помощь. В результате случившегося никто не пострадал.

Также в полынью попал ЛуАЗ. Автомобиль успели вытащить. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщина-курьер провалилась под лед на автомобиле. Инцидент произошел в аванпорте на территории яхт-клуба у Новосибирского водохранилища.

Взято отсюда