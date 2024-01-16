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Два барнаульских педагога стали участниками всероссийского конкурса в Петербурге

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Директор гимназии № 131 Артем Семернинов и учитель истории школы № 126 Елена Гринина примут участие в первом очном этапе конкурса “Педагогический дебют – 2024”

Два барнаульских педагога стали участниками всероссийского конкурса в Петербурге

Фото: iro22.ru

Два барнаульских педагога станут участниками всероссийского конкурса в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба Алтайского института развития образования имени Адриана Топорова, директор гимназии № 131 Артем Семернинов и учитель истории школы № 126 Елена Гринина примут участие в первом очном этапе конкурса “Педагогический дебют – 2024”.

Гринина победила в краевом конкурсе “Педагогический дебют – 2023”. В заочном этапе она принимала участие в номинации “Молодые учителя” – составила карту урока, создала проект на тему “Волонтерство”, а также написала эссе “Учитель – герой нашего времени”.

Семернинов в 2022 году стал победителем алтайского конкурса “Молодой педагог + наставник”. Для участия в номинации “Педагог-наставник” он написал эссе, разработал мастер-класс, а также отправил видеозапись TED-выступления и ролик, который мотивирует студентов на работу в школе.

В прошлом году педагоги стали участниками заочного этапа всероссийского конкурса, отмечают в институте.

новости Алтайский

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