14 января стали известны имена победителей заочного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2024».
Алтайский край в очном этапе Всероссийского конкурса представят два педагога-победителя из Барнаула.
В число победителей номинации «Молодые учителя» вошла Елена Гринина, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 126».
Елена Евгеньевна стала победителем номинации «Педагогический дебют – 2023» регионального конкурса «Учитель года Алтая – 2023».
А так же в число победителей вошёл Артём Семернинов, директор МБОУ «Гимназия № 131» в номинации «Педагог-наставник».
Артём Анатольевич стал победителем регионального конкурса «Молодой педагог+наставник-2022».
Очный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2024» пройдёт в марте в Санкт-Петербурге.
Взято отсюда