14 января стали известны имена победителей заочного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2024».

Алтайский край в очном этапе Всероссийского конкурса представят два педагога-победителя из Барнаула.

В число победителей номинации «Молодые учителя» вошла Елена Гринина, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 126».

Елена Евгеньевна стала победителем номинации «Педагогический дебют – 2023» регионального конкурса «Учитель года Алтая – 2023».

А так же в число победителей вошёл Артём Семернинов, директор МБОУ «Гимназия № 131» в номинации «Педагог-наставник».

Артём Анатольевич стал победителем регионального конкурса «Молодой педагог+наставник-2022».

Очный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2024» пройдёт в марте в Санкт-Петербурге.

Взято отсюда