Два бесплатных показа пройдут в барнаульском кинотеатре

Сеансы пройдут во вторник.

Источник фото: Катунь 24

27 февраля в кинотеатре «Премьера» покажут художественный фильм «Любушка» (1961, 12+) и документальное кино «По следам снежного человека» (1988, 12+).

В 12:00 – фильм «Любушка» , посвящённый 120-летию советской актрисы театра и кино, народной артистки СССР Валентины Александровны Сперантовой.

Сюжет фильма: Отступающие белоказаки отбирают у крестьянского мальчика Сёмки жеребца, а ставшую им ненужной клячу бросают у дороги. Кобыла так плохо выглядит, что отец Сёмки Никита Лыков ждёт темноты, чтобы привести её в село. Ветеринар, которому показывают лошадь, узнаёт в ней знаменитую орловскую кобылу по кличке Любушка.

В 14:00 – фильм «По следам снежного человека» , приуроченный к 120-летию советского и российского кинорежиссёра, сценариста, педагога и телеведущего Александра Михайловича Згуриди.

«По следам снежного человека» — кино, посвященное проблемам происхождения человека и существования снежного человека. В фильм вошли интервью ученых-антропологов из разных стран, свидетельства очевидцев, фото- и киноматериалы.

Вход свободный.

Адрес кинотеатра : ул. Крупской, 97.

Взято отсюда.

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