реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Два человека погибли и 49 пострадали на дорогах Алтайского края за неделю

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

За минувшие семь дней в регионе зафиксировали 5,7 тысячи нарушений ПДД

Два человека погибли и 49 пострадали на дорогах Алтайского края за неделю

Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю произошло 33 ДТП, в котором два человека погибли и 44 взрослых и пятеро детей пострадали, сообщили в ГИБДД региона.

Основными причинами аварий называют выезд на встречку, несоответствие скорости условиям движения и несоблюдение очередности проезда.

В общей сложности сотрудники Госавтоинспекции за неделю зафиксировали 5733 нарушения ПДД. 142 водителя при этом были пьяны, а 22 из них сели за руль в таком виде повторно.

горняк

Источник

горняк22 телеграм
В Рубцовске состоялась презентация краеведческой книги (ВИДЕО)

В Рубцовске состоялась презентация краеведческой книги (ВИДЕО)

В рамках краевого фестиваля «Издано на Алтае» в центральной городской…

Узнать больше
“Форменный нацизм”. Депутат ГД об угрозах Буданова* в адрес Крыма

“Форменный нацизм”. Депутат ГД об угрозах Буданова* в адрес Крыма

Век террористов недолог, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил…

Узнать больше
Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки

Пушилин заявил о полной зачистке Авдеевки

Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке Авдеевка…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp