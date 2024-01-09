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Два человека погибли под Ростовом за сутки в пожарах из-за неосторожного курения

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Спасатели напомнили о необходимости приобретения огнетушителя и пожарного извещателя

Два человека погибли под Ростовом за сутки в пожарах из-за неосторожного курения

Фото: unsplash.com

В Ростовской области за последние сутки два человека погибли из-за пожаров. Как сообщает RostovGazeta.ru, в обоих случаях причиной стало курение.

Так, 8 января в станице Казанской произошел пожар в частном доме. Во время его ликвидации спасатели обнаружили тело 69-летнего мужчины. Схожий инцидент произошел утром 9 января на улице Ильича в Ростове – там погиб 55-летний мужчина. В обоих случаях причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Спасатели напомнили о необходимости приобретения огнетушителя и пожарного извещателя – они необходимы для предупреждения и борьбы с пожарами.

город Горняк

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