Беспилотник Фото: pixabay

Регион с начала спецоперации регулярно подвергается атакам со стороны украинской армии. Такая же ситуация сохраняется и в других приграничных областях

8 марта Белгородскую область атаковали три украинских дрона-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Беспилотники ВСУ заметили на окраине села Рождественка Грайворонского городского округа. В результате взрывов погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения.

Медики скорой помощи направились на место. Пострадавшего, по словам губернатора, доставят в больницу как только будет позволять оперативная обстановка.

Во время атаки повреждения также получили экскаватор и манипулятор.

Ранее стало известно, что российские ПВО сбили шесть беспилотников над регионами за ночь.

Взято отсюда