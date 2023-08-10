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Два человека погибли при обстреле пограничного села в Брянской области

редактор01 mins

Снаряды, выпущенные Вооруженными силами Украины, повредили имущество сельхозпредприятия

Фото: unsplash.com

Украинские войска обстреляли село Чаусы в Брянской области, два мирных жителя погибли, еще два пострадали. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Двум раненым – мужчине и женщине – медики оказывают необходимую помощь. Обстрел повредил имущество сельхозпредприятия. Сейчас там работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Погарский район расположен на юго-западе Брянской области у границы с Черниговской областью Украины. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают этот район и другие приграничные территории России.

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