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Два человека погибли в ДТП под Барнаулом

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Еще трое человек пострадали, среди них — двое детей

Два человека погибли в ДТП под Барнаулом

Фото: amic.ru

Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух автомобилей в Павловском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.

20 января на трассе А-321 водитель Toyota Echo выехал на встречку, после чего его развернуло и машина столкнулась со встречной Suzuki Vitara.

В результате водитель и пассажир Toyota скончались на месте до приезда скорой. Два несовершеннолетних пассажира Toyota и водитель Suzuki получили травмы различной тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

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