Два человека погибли в ДТП с грузовиком под Барнаулом

Один человек пострадал

ДТП в Павловском районе / Фото: ГИБДД Алтайского края

Два человека погибли и один пострадал при столкновении двух автомобилей в Павловском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.

Авария случилась 29 февраля в 07:40 на 42-м километре трассы А-321.

Предварительно установили, что мужчина 1961 года рождения на Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Canter под управлением мужчины 1974 года рождения.

“В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Toyota, женщина 1965 года рождения. Еще один пассажир – женщина 1994 года рождения – получила телесные травмы”, – рассказали в ведомстве.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян поставил проверку на свой контроль.

город Горняк



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