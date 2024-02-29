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Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Павловском районе

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На участке трассы столкнулись легковушка и грузовик. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и выясняют обстоятельства случившегося

29 февраля в 07.40 на 42-м км автодороги А-321 “Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан” в Павловском районе произошло ДТП, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Предварительно, 63-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречку, где произошло столкновение с Mitsubishi Fuso Canter. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Toyota. Еще один пассажир, женщина, получила травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула произошло жесткое ДТП с двумя легковушками. Один человек получил травмы.

Взято отсюда

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