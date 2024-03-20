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Два человека погибли в ДТП в Барнауле

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Два человека погибли в ДТП в Барнауле

Прокуратура проводит проверку.

Сегодня, 20 марта, около 19:40 произошло лобовое столкновение двух автомобилей на шоссе Ленточный бор. В результате происшествия погиб один из водителей авто, а также женщина-пассажир.

Пресс-служба прокуратуры Алтайского края сообщила о проведении прокурорской проверки.

«Территориальному прокурору предстоит дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки», — написано в сообщении ведомства.

Взято отсюда.

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