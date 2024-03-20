Два человека погибли в лобовом столкновении в Барнауле

По предварительной информации, авария произошла вечером на объездной дороге

Кадр с места ДТП / Фото: unsplash.com

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил начать проверку в связи с гибелью двух граждан при ДТП в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

По предварительной информации, авария произошла вечером на объездной дороге – там “лоб в лоб” столкнулись два легковых авто. На месте происшествия погиб один из водителей и молодая женщина-пассажир.

Прокуратуре предстоит дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки. Проверка продолжается.

горняк



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