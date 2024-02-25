ДТП. Знак Фото: pexels.com

Пострадавших женщин доставили в медицинское учреждение, однако госпитализация им не потребовалась. Подробности ДТП устанавливаются

24 февраля в 18.50 в Бийске в районе дома на улице Социалистической, 58 произошло ДТП, сообщили в ГУ МВД по краю.

Предварительно известно, что 30-летняя женщина-водитель Lexus GX 470 ехала на большой скорости, не соответствующей дорожным условиям. На участке дороги она столкнулась с Hyundai Solaris, который ехал по встречке. За рулем авто находилась 40-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Им оказали помощь в больнице, однако госпитализация женщинам не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Барнауле легковушку зажало между двумя трамваями.

Взято отсюда