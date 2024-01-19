Два человека пострадали при столкновении “Жигулей” с грузовиком в Барнауле

ДТП произошло на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный Бор
Фото: Barnaul 22
Два человека пострадали при столкновении легкового и грузового автомобилей в Барнауле, сообщили в МВД Алтайского края.
Авария случилась 19 января в 10:40 на пересечении улицы Кутузова и шоссе Ленточный Бор. Предварительно установили, что 56-летний водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением и выскочил на встречку, где и столкнулся с фурой MAN.
От удара пострадали люди, находившиеся в “Жигулях”, – водитель и пассажирка. Их доставили в горбольницу № 1 для оказания медпомощи.
Полицейские тем временем проводят проверку.
новости Локтевский
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