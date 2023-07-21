​​Два года назад в Алтайском крае произошло одно из самых резонансных преступлений,

прогремевших на всю страну – в одном из сел Бийского района пропала 12-летняя девочка. Как позже выяснилось, ее похитил и держал больше суток на цепи в подвале 40-летний Олег Лавкин. Сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима. Подробности громкого дела рассказали следователи!

31 июля 2021 года 12-летняя школьница поехала кататься на велосипеде по привычному маршруту. На проселочной дороге ее подкараулил Лавкин. С силой толкнув ребенка, мужчина связал ей руки и ноги, а на голову надел мешок. Похититель привез жертву к себе домой и посадил на цепь в яме, которую выкопал в парилке бани. Копал он ее целый месяц. Скорее всего, Олег Лавкин не готовился к конкретной дате, но однозначно похищение продумал заранее. На допросе рассказывал, что неоднократно видел эту девочку, но боялся что-либо с ней делать

Девочке преступник грозил расправой, если попробует сбежать. У него была склонность к садизму. Заставляя беззащитного ребенка подчиняться себе, он удовлетворял свои половые потребности. А цели убивать пленницу, на самом деле, не было – похититель хотел держать ее в сексуальном рабстве.

«Она заинтересовала его своим сильным характером – не плакала, не рыдала, не звала на помощь, выполняла все его указания. Постепенно, без проявления активной агрессии, Лавкин пытался расположить ее к себе, чтобы в дальнейшем совершить в отношении нее половые преступления. Много рассказывал девочке о своей жизни – он довольно начитанный человек, длительнее время проживал в Москве», – поясняет следователь.

В доме Лавкин был не один. Последние пару лет с ним жила его взрослая дочь. Девушка знала с самого начала о пленнице в бане, но не рассказывала правоохранителям, боясь, что отец-садист сделает что-то с ней или ребенком.

После первой ночи Лавкин перевел девочку из парилки в подпол дома, который находился в самом дальнем углу. Как посчитал похититель, так ее будет сложнее найти. Там он уже совершил с ребенком то, что потом квалифицируют как «иные действия сексуального характера».

Чтобы сбить поисковиков со следа, Лавкин привез на берег реки вещи девочки, ее мобильный телефон и велосипед, сымитировав утопление. Тем временем масштаб поисков с каждым часом все увеличивался. Подростка искали следователи, полицейские, волонтеры, неравнодушные жители села. Испугавшись, что их найдут, ночью Лавкин отпустил ребенка, а сам бросился в бега. Девочка добралась до дома, где рассказала обо всем родителям.

Олега Лавкина объявили в федеральный межгосударственный розыск, повсюду были расклеены его ориентировки. Но беглецу удавалось почти две недели оставаться незамеченным. Последние годы мужчина зарабатывал сбором шишек, хорошо знал местность и был подготовлен к жизни в дикой природе. Он даже сплавлялся по реке на самодельных плотах. Перемещался в основном ночью. 12 августа его все же задержали на территории Онгудайского района в Республике Алтай.

Во время расследования уголовного дела выяснилось, что ранее мужчина совращал 13-летнюю девочку, которая была под опекой у его матери. Дома у него нашли различные видеозаписи порнографического характера с девушками, которые выглядят очень юными. Во время обследования диагноз «педофилия» не подтвердился, но была установлена склонность к сексуальному садизму.

По решению суда ближайшие 20 лет Лавкин проведет за решеткой.

Источник: КП Барнаул