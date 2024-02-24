Два года СВО. Важные вехи спецоперации и ее влияния на российское общество

Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

24 февраля исполняется два года с начала специальной военной операции. За это время в жизни россиян поменялось очень и очень многое. Поменялись и сами россияне

24 февраля 2022 года началось одно из важнейших событий новейшей российской истории – специальная военная операция, которой наверняка суждено войти в учебники. Ее влияние на российское общество и образ жизни россиян оказались поистине огромными: в той или иной степени СВО коснулась каждого. Какими были ключевые этапы СВО и какой след спецоперация успела оставить в обществе – в материале “Толка”.

Начало СВО и санкции против России

Так или иначе, дата 24 февраля оказалась переломной. Кто-то воспринял новости о начале спецоперации нейтрально, кто-то однозначно поддержал. Нашлись и те, кто поддался паническим настроениям и начал спешно собирать чемоданы. К слову, о последних: по данным “РБК”, порядка 15% уехавших к осени 2023 вернулись.

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Что касается санкций, то первый пакет таковых был принят еще до начала боевых действий: сразу после признания независимости ДНР и ЛНР. Уже 24 февраля последовал дипломатический бойкот: ряд государств либо “понизил уровень” дипотношений с Россией, либо иным образом их ограничил.

Первый пакет санкций, введенный именно с началом СВО, коснулся, в первую очередь, банковской сферы и отношений в сфере обмена технологиями. Параллельно с ним страну начали “в частном порядке” покидать и различные западные компании. Многие, впрочем, оставили за собой лазейку, и вернулись, сменив имя.

Кто-то же просто продал своим бизнес российским предпринимателям. Вместе с санкциями, впрочем, в обиход вошло и понятие “параллельного импорта”, то есть различных способов, благодаря которым в страну продолжает поступать целый ряд товаров. В дальнейшем же новые пакеты санкций со стороны западных стран продолжали множиться и в какой-то момент даже стали поводом для шуток, например, про знакомый многим гражданам “пакет с пакетами”.

Запрет. Арест. Санкции Фото: Pexels Бои за Мариуполь

Возможно, самое масштабное сражение первого этапа СВО, закончившееся победой российских вооруженных сил. Оно продолжалось с февраля по май 2022 года и увенчалось массовой сдачей бойцов одного печально известного, запрещенного в РФ и признанного террористической организацией батальона.

Увы, сам город и его инфраструктура в ходе этих событий серьезно пострадали. Однако процесс восстановления Мариуполя уже идет.

События на киевском направлении и жест доброй воли

Уже в конце февраля 2022 года ВС РФ удалось добиться значительных успехов: войскам удалось взять в окружение столицу Украины. Однако затем вооруженные силы отвели: как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это решение было жестом доброй воли, направленным на создание благоприятных условий для мирных переговоров. Увы, украинская сторона этого не оценила.

“Фактически был согласован проект этого договора, но после отвода наших войск из-под Киева – а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, – киевские власти отказались от всех прежних договорённостей. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне“, – так совсем недавно прокомментировал эти события президент России Владимир Путин.

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Переговоры в Турции

Возможно, у спецоперации был шанс закончиться еще весной 2022 года. В марте в Турции состоялась встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. А уже 29 марта начались переговоры на уровне делегаций в Стамбуле. Однако они так ничем и не увенчались: после обсуждения, которое продлилось больше месяца, переговорный процесс был заморожен.

Как выяснилось позже, не без участия третьей стороны: одним из факторов стало, в том числе, и влияние экс-премьера Великобритании Борис Джонсона, предложившего украинцам “просто воевать”.

“Господин Арахамия (депутат Верховной Рады – Прим. ред. ) сам об этом сказал. Мы же его за язык не тянули. Он сказал то, что думал. Зачем он это сказал, я не знаю, но такой откровенный человек. Он же сказал, что если бы мы пошли на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, война бы полтора года назад уже прекратилась. Он же сказал об этом”, – прокомментировал не так давно ситуацию со стамбульскими переговорами Владимир Путин.

Частичная мобилизация

Все лето 2022 года шли боевые действия. И, по мнению экспертов, события стали “рутинизироваться”. Однако 21 сентября спокойствие россиян прервалось сообщениями о старте частичной мобилизации. Этот событие по своей значимости, возможно, не уступает самому началу СВО.

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Желающие скрыться в соседней республике от частичной мобилизации действительно были, но некоторые из них уже вернулись обратно

Во-первых, оно спровоцировало очередную волну эмиграции (впрочем, в отличии от “февральской”, носящей более временный характер). Во-вторых, несмотря на то, что гражданские россияне активно помогали фронту и до этого, с началом мобилизации волонтерское движение серьезно окрепло и усилилось, став куда более массовым.

Принятие в состав новых территорий

С 2022 года ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области стали Россией. Соответствующие референдумы прошли там в сентябре 2022 года. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ: в ДНР – 99,23% участников референдума при явке 97,51%, в ЛНР – 98,42% при явке 94,15%, в Запорожье – 93,11% при явке 85,4%, в Херсонской области – 87,05% при явке 76,86%.

Взрыв “Северного потока”

Диверсия на газопроводах “Северный поток” и “Северный поток-2” произошла 26 сентября 2022 года. В результате разрушения газопроводов “Газпром” потерял находившийся в трубах огромный объем газа и оказался существенно ограничен в экспортных возможностях.

Расследования западных стран никаких результатов не дали: дошло даже до обвинений в адрес России. Хотя, по мнению многих, ответ лежит на поверхности.

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События в Херсонской области

Осенью 2022 года состоялось одно из, на тот момент, наиболее обсуждаемых событий, связанных с СВО. Речь об отводе российских войск из Херсона. Многие “горячие головы” тогда остались весьма недовольны таким поворотом.

“Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск“, – сообщал командующий объединенной группировкой войск спецоперации Сергей Суровикин.

Убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского

За время проведения СВО на территории страны было зафиксировано множеств попыток диверсий и терроризма. Однако два покушения, по тем или иным причинам, оказались особенно резонансными.

Журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года, возвращаясь с литературно-музыкального фестиваля “Традиция”: в ее автомобиле сработало взрывное устройство. По некоторым версиям, впрочем, реальной мишенью мог быть отец Дарьи Дугиной философ Александр Дугин, пересевший в последний момент в другую машину.

Военкор Владлен Татарский погиб в результате теракта, совершенного 2 апреля 2023 года. Это произошло в Санкт-Петербурге, в кафе Street Food Bar № 1. Было применено взрывное устройство.

Бунт Пригожина и ЧВК “Вагнер”

События июня 2023 года вновь заставили россиян понервничать. Руководитель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин неоднократно критически отзывался о руководстве российской армии. А 23 июня Пригожин решился на вооруженный мятеж.

Евгений Пригожин Фото: t.me/concordgroup_official

ЧВК “Вагнер” двинулись по направлению к Москве. Однако конфликт, в итоге, был улажен миром, причем благодаря вмешательству президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Взятие Артемовска и Авдеевки

Два боевых эпизода, которые также обязательно войдут в учебники истории. Во-первых, это взятие Артемовска (экс-Бахмут): тяжелые и длительные бои, которые, начавшись еще в 2022 году, завершились лишь весной 2023.

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Кадры сняты после взятия парковочной площади на подходе к центру, рассказал автор видео. Алтайские военнослужащие принимали активное участие во взятии города

Во-вторых, взятие Авдеевки: одного из важнейших укрепрайонов ВСУ, бои за который шли с самого начала спецоперации и завершились уже в 2024. Авдеевку нередко называют “воротами в Донецк” и ее взятие крайне важно для обеспечения безопасности города.

“Становимся крепче, как монолит”

Говоря об СВО, отдельной темой становятся и те изменения, которые прошли сами россияне. И, судя по оценкам участников волонтерского движения, эти изменения скорее положительные.

Так, например, Наталья Кондрашкина (движение “Добрая воля”) считает, что СВО, несмотря на трагическую сторону, во многом, пошла обществу на пользу.

“Не было бы счастья, да несчастье помогло. Спецоперация для нас как испытание: мы стали забывать, что надо помнить не только о себе, но и о других людях“, – заявила Кондрашкина.

По словам собеседницы, она отмечает в обществе определенный всплеск патриотизма и единения. Кроме того, уверена Кондрашкина, ее радует то, что общество за последние два года вспомнило о собственных нравственных ценностях.

Координатор движения “Раzведка Сибирь” Кристина Карамышина же отмечает: общество поделилось на несколько групп. Помимо тех, кто уже активно помогает фронту, есть и другие категории граждан.

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“Буханку” с квадроциклом, продукты, подарки и многое другое отправили бойцам СВО и мирным жителям Луганской области. Всего уехали 40 предновогодних тонн гуманитарной помощи

“Есть, например, те, кто настроен нейтрально. Это “будущие патриоты”: они спокойно смотрят сводки, не вникают, взяли мы Авдеевку или Бахмут, но парад победы они будут встречать с радостью и говорить “так и знал, что наши победят”, – приводит пример Карамышина.

Что же до настроений в разных группах населения, то волонтер отмечает: есть прямая корреляция между возрастом и патриотизмом. Так, в волонтерской работе активнее участвует старшее поколение. Молодежь же в основном сосредоточена на своих личных целях.

Наконец, позитивнее всех оценивает перемены общества руководитель регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк.

“Мы становимся крепче, как монолит, консолидируемся объединяемся. Специальная операция, как говорит наш президент, консолидирует не только фронт, но и тыл“, – считает Войтюк.

При этом экономика страны, по оценке Войтюка, крепнет, а военнослужащие показывают героизм, достойный дедов и прадедов, участвовавших в ВОВ,

Взято отсюда.

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