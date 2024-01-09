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Два мероприятия пройдет в библиотеке им. В.Я. Шишкова в старый Новый год

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Два мероприятия пройдет в библиотеке им. В.Я. Шишкова в старый Новый год

Два мероприятия пройдет в библиотеке им. В.Я. Шишкова в старый Новый год

13 января Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова зовет в гости дважды. Сначала пройдет мастер-класс по каллиграфии от Ольги Алексеенко «Я к вам пишу…», а потом квартирник с участием Сергея Усольцева и Аси Масловой. 

В канун Старого Нового года в «Шишковке» пройдет мастер-класс по каллиграфии, на котором вы не только напишите письмо, подпишите конверт, но и узнаете много интересного о том, как правильно писать письма и почему, несмотря на век интернета, письма по-прежнему остаются самой теплой и крепкой связующей нитью для многих людей. Этот мастер-класс станет первым мероприятием, которое мы посвятили 225-летию А.С. Пушкина. Для вдохновения участников мастер-класса актеры Литературного театра почитают отрывки из романа «Евгений Онегин» и писем поэта. А еще мы разыграем наши фирменные открытки, которые тоже можно будет подписать своим друзьям или родным. Встречаемся в 15.00 в конференц-зале на третьем этаже.

Вечером пройдет самый настоящий квартирник «Старый Новый год», где будет царить дуэт Сергея Усольцева и Аси Масловой. Сергея Анатольевича читатели краевой библиотеки знают как историка, великолепного лектора, умеющего рассказать об истории так, что сразу хочется погрузиться в эту науку еще глубже. Ася Маслова –  создатель хора «Хорошо». Объединились эти два человека на одном из недавних мероприятий «Шишковки», да так гармонично, что оставить это просто так было выше наших сил: мы захотели поделиться своим счастьем от такого дуэта с публикой! Все придумалось быстро и само собой, и в теперь вас ждет теплый, интересный и красивый вечер, где Сергею и Асе помогут Мария Долгополова (скрипка), Данил Цховребашвили (волынка), хор «Хорошо» и все, для кого музыка открывает новые горизонты и дает заряд энергии. Прозвучат известные новогодние хиты, например, «В лесу родилась елочка», «Снежинка» и, конечно, авторские песни Сергея Усольцева. Вы услышите, как волшебно звучит ханг в сочетании с гитарой, а еще сможете попробовать спеть в большом общем хоре. Словом, встречайте Старый Новый год в «Шишковке»: встретите хорошо – и весь год будет на славу! Стартуем в 18.00 на первом этаже библиотеки.

Взято отсюда

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