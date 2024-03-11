Два новых моста построят в 2024 году в Солонешенском районе

Этот район – лидер среди муниципалитетов края по количеству рек и ручьёв. Следовательно, там много переправ, которые нуждаются в ремонте.

Тележиха – село маленькое, но очень важное. В его окрестностях ведётся заготовка дров практически для всего района. Мост на въезде буквально жизненно необходим. Два года назад его сильно подмыло во время паводка. Пришлось проложить объездную дорогу, которую тоже размывает каждую весну. Новое бетонное сооружение прослужит минимум полвека, обещают строители. Конструкция – типовая. В длину 15 метров, в ширину – 8, один пролёт и две полосы движения. Также подрядчик отремонтирует дорожное покрытие на подходах к мосту. Таких небольших переправ на территории района 66. Из-за особенностей рельефа, здесь множество рек и ручьёв, и дороги, петляющие между горами. Большинство мостов в районе – деревянные, построенные в 90-ые и 80-ые годы прошлого века. Так что, давно нуждаются в реконструкции. В последние годы на это активно выделяются средства из краевого бюджета. В этом году вторым объектом стало сооружение возле села Искра на трассе регионального значения. Александр Воронов, глава района объяснил, что мост нужен для того, чтобы здесь проезжали транзитные туристы на Республику Алтай и Денисову пещеру. Также мост необходим, чтобы возить детей в школу. За предыдущие три года в Солонешенском районе построено семь новых мостов. Только в прошлом году на эти цели выделено 180 миллионов рублей. Два объекта, которые в работе сейчас, подрядчики обещают сдать в октябре.

Эльмира Мальцева

Взято отсюда.

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