ДТП в Завьяловском районе Фото: В Курсе 22

Авария произошла на 8-м км автодороги “станция Овечкино-Завьялово”. В перевернувшемся автомобиле погибли два человека — водитель и пассажирка

В произошедшей накануне аварии в Завьяловском районе погибли два человека, подтвердили в Госавтоинспекции Алтайского края.

По данным полиции, утром 15 октября 70-летний водитель ГАЗ-3110, двигаясь со стороны села Светлого в направлении станции Овечкино, потерял управление и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся.

Водитель и 64-летняя пассажирка погибли на месте ДТП.

Ранее в Барнауле на перекрестке автомобиль отлетел в столб и перевернулся.

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горняк

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