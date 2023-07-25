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Два ребенка пострадали на Алтае, врезавшись в корову на мотоцикле

редактор01 mins

Владельца животного привлекли к административной ответственности

Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай пострадали два ребенка при столкновении с коровой, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 21 июля около 21:50 в селе Усть-Кокса. 15-летний житель села Баштала ехал на мотоцикле Racer PC200, но в один момент не справился с управлением и врезался в животное. 

В итоге байкер и его 10-летний пассажир обращались в больницу. Не госпитализированы.

Виноватым во всем этом полицейские сочли владельца коровы – в отношении него вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье о выпасе животных, а также их прогоне через автомобильные дороги вне специально установленных мест.

Также стражи порядка выясняют, как подросток оказался за рулем мотоцикла.

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