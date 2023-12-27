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Два участка трассы перекроют в Алтайском крае 27 и 28 декабря

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Два участка трассы перекроют в Алтайском крае 27 и 28 декабря

Военная техника Фото: mil.ru

Жителей Алтайского края призвали обратить внимание на вводимые ограничении и с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке

27 и 28 декабря в Алтайском крае в связи с движением военных колонн планируется ограничить два участка дорог, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

Проезд для всех видов транспорта закроют 27 декабря:

  • с 17.00 до 18.00 – на участке дороги “Контошино – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Полковниково”;
  • с 17.20 до 18.50 – на дороге Подъезд к с. Косиха.

28 декабря с 21.00 до 22.45 проезд перекроют по маршруту Контошино – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Полковниково.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к ограничениям.

Напомним, до конца дня 15 января в Барнауле откроют движение на площади Сахарова. Сейчас там разместился новогодний городок.

Взято отсюда

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