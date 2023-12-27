Военная техника Фото: mil.ru
Жителей Алтайского края призвали обратить внимание на вводимые ограничении и с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке
27 и 28 декабря в Алтайском крае в связи с движением военных колонн планируется ограничить два участка дорог, предупредили в региональной Госавтоинспекции.
Проезд для всех видов транспорта закроют 27 декабря:
- с 17.00 до 18.00 – на участке дороги “Контошино – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Полковниково”;
- с 17.20 до 18.50 – на дороге Подъезд к с. Косиха.
28 декабря с 21.00 до 22.45 проезд перекроют по маршруту Контошино – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Полковниково.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к ограничениям.
Напомним, до конца дня 15 января в Барнауле откроют движение на площади Сахарова. Сейчас там разместился новогодний городок.
Взято отсюда