Два застройщика-гиганта схлестнутся на торгах за квартал 2012 в Барнауле

Аукцион назначен на 20 марта

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Компании “Союз” и “Жилищная инициатива” намерены участвовать в аукционе, на котором разыграют право застройки квартала 2012. Участок площадью 8,2 га расположен на окраине города и здесь, согласно проекту планировки, должны “вырасти” девять 16-этажных домов, школа, детсад, поликлиника и другие учреждения. Начальная цена территории рекордная для Барнаула – 278,3 млн рублей. Отчасти именно поэтому лот заинтересовал всего двух застройщиков.

Земельный вопрос

13 марта 2024 года заявку подала компания СЗ “Сибирской уют” (входит в ГК “Союз” семьи Отмашкиных), 14 марта – “Строительная инициатива” (ГК “Жилищная инициатива” Юрия Гатилова). Обе фирмы внесли задаток – 75 млн рублей. Компании имеют большой опыт в квартальной застройке, однако все чаще берут в работу точечные проекты или небольшие ЖК, состоящие из двух-трех домов.

Так, в Барнауле “Жилищная инициатива” сейчас возводит ЖК “Елочки” (три 17-этажных корпуса на ул. им. В.Т. Христенко, 3), 11-этажку на ул. Интернациональной, 130. Также девелопер намерен построить 24-этажный дом на ул. Промышленной, 10, проект которого представили на градсовете 10 февраля 2024 года. Однако зайдет на эту площадку фирма нескоро: она ожидает утверждения проекта планировки микрорайона, а после этого будет формировать участок.

У “Союза” земельный резерв чуть богаче. Компания возводит несколько домов в квартале 2036, который приобрела с торгов в 2020 году за 548 млн рублей.

Также девелопер зашел в квартал “Нагорный” на ул. 6-й Нагорной. В январе 2023 года “Союз” приобрел здесь три площадки, потенциал которых – семь высотных домов. Часть из них компания уже начала возводить.

Два точечных проекта застройщик уже анонсировал, но пока не приступил к работам. Это семиэтажный дом на ул. Пушкина, 30 (на месте канифольного завода), 15-этажный ЖК на ул. Гоголя, 242, который компания пока не может согласовать на градсовете: проект уже дважды отклоняли.

Еще две площадки “Союз” готовит к будущей застройке, но проекты для них еще не представил. Речь идет об участке на пересечении пр. Красноармейского и ул. Пролетарской, а также территории в квартале, ограниченном ул. Никитина, Короленко, пр. Красноармейским, пер. Радищева.

В 2022 году “Союз” заявил, что планирует возводить в селе Санниково Первомайского района микрорайон, состоящий почти из 30 среднеэтажных домов. Однако проект “зарубили” местные жители: в начале 2023 года при обсуждении нового генплана муниципального образования они не позволили сменить назначение участков с малоэтажной на среднеэтажную застройку. Поэтому пока возведение многоэтажек на участке площадью 22 га невозможно.

Приобретение квартала 2012 позволит обеим компаниям хотя бы на несколько лет закрыть земельный вопрос. Возможно, фирма-победитель будет застраивать участок совместно с другими девелоперами. Это поможет максимально быстро его освоить. Ведь по условиям торгов компания, выигравшая аукцион, должна ежегодно платить аренду в размере той суммы, за которую она и приобрела участок. Это никак не меньше начальной цены в 248 млн рублей.

Перспективы квартала

Согласно утвержденному проекту планировки (последняя редакция от февраля 2023 года), в квартале 2012 должны возвести девять 16-этажных домов. Все они сосредоточены вдоль ул. Власихинской.

В зданиях предусмотрено 2140 квартир, рассчитанных на 3842 жителя. Места для автомобилей в документе размещены вдоль домов и в двух наземных паркингах. Всего в квартале будет 1316 машино-мест.

В перспективе в микрорайоне появится школа на 825 учащихся, детский сад на 330 мест, бассейн, поликлиника на 500 посетителей в смену, магазины, общепит, аптеки, пункт полиции. На пересечении ул. Взлетной и Северного Власихинского проезда проектировщики отвели место для конечной троллейбусов с разворотным кольцом и диспетчерским пунктом. Если задумка будет реализована, то троллейбусную линию протянут от ул. Попова до ул. Взлетной.

новости Локтевский



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