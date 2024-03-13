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Два жителя Алтая купили лотерейки по 100 рублей и стали миллионерами

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Они стали победителями праздничного тиража к 8 Марта

Два жителя Алтая купили лотерейки по 100 рублей и стали миллионерами

Победа в лотерее / Фото: unsplash.com

Два жителя Алтайского края выиграли по одному миллиону рублей, купив лотерейные билеты на почте, сообщает “Почта России”.

“Билет флагманской лотереи “Мечталлион” от бренда “Национальная лотерея” обошелся счастливчикам в 100 рублей”, – рассказали в учреждении.

Победители праздничного тиража к 8 Марта приобрели лотерейные билеты в почтовых отделениях в Барнауле и в селе Солонешное.

новости Локтевский

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