реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Две автомобилистки пострадали в ДТП на Красноармейском проспекте в Барнауле

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

При столкновении машины едва не сбили пешехода

Две автомобилистки пострадали в ДТП на Красноармейском проспекте в Барнауле

ДТП на Красноармейском / Кадр: “В курсе 22”

Два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Никитина в Барнауле, сообщили в ГИБДД города.

ДТП случилось 13 марта в 14:30 возле дома № 31 на Красноармейском.

Предварительно установлено, что женщина 1977 года рождения ехала на Hyundai Kona по проспекту от улицы Гоголя в сторону Никитина и при повороте налево не уступила дорогу встречному Nissan Tiida, за рулем которого была девушка 2004 года рождения. При столкновении обе машины вылетели на тротуар и едва не сбили пешехода.

В результате аварии обе автомобилистки получили травмы, им оказали медпомощь на месте. Полицейские проводят проверку.

новости Алтайский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Родители учеников барнаульской школы заявили о массовом увольнении учителей

Родители учеников барнаульской школы заявили о массовом увольнении учителей

Школа. Парты Фото: pixabay.com Родители учеников считают, что корень проблемы…

Вечерочек-вечерок: в Барнауле выступил Алексей Петрухин (16+)

Артист “зажег” публику, как он это обычно делает на своих…

Волейболисты барнаульского Университета обменялись победами со столичным МГТУ

Волейболисты барнаульского Университета обменялись победами со столичным МГТУ

"Университет" – МГТУ Фото: Пресс-служба ВК "Университет" После очередного тура…

Алтайская предпринимательница обманом получила грант на 1 млн рублей

Алтайская предпринимательница обманом получила грант на 1 млн рублей

Финансы. Деньги Фото: pixabay.com Женщина причинила своей аферой крупный ущерб…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp