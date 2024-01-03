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Две большие кинопремьеры в российском прокате: «Холоп 2» и «Бременские музыканты»

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Две большие кинопремьеры в российском прокате: «Холоп 2» и «Бременские музыканты»

Обе премьеры алтайские кинотеатры встречают полными залами.

Они снова вместе! Пёс, кошка, осёл, петух и трубадур объединились, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. История в видении режиссёра-постановщика Алексея Нужного обретает новые повороты, которые воплощает на экране мощный актёрский состав. Это как молодые талантливые артисты Тихон Жизневский в роли Трубадура, Валентина Ляпина в роли Принцессы, так и именитые актёры. Сергей Бурунов сыграл Короля, Мария Аронова – Атаманшу. В эпизодах также появляются Юлия Пересильд и Константин Хабенский. Одновременно с «Бременскими музыкантами» в кинопрокате стартовало продолжение нашумевшего в 2019 году фильма «Холоп» режиссёра Клима Шипенко. Избалованную и наглую мажорку Катю её родители, герой первой части – Гриша и тот самый психолог, практикующий шоковые методы воздействия на пациентов, отправляют на перевоспитание во времена Отечественной войны 1812 года. Новая для главной героини реальность пробуждает в ней то, что было спрятано глубоко в её душе: сострадание, любовь к близким и к Родине. Обе премьеры алтайские кинотеатры встречают полными залами. Сеансы начинаются один за другим. В период новогодних праздников успейте посмотреть и вы.

Елена Лопатина

Взято отсюда.

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