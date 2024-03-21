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Днем и вечером в четверг движение для всех видов транспорта перекроют на двух участках дорог. Водителей призывают отнестись с пониманием

В связи с движением военных колонн 21 марта в Алтайском крае временно ограничат движение для всех видов транспорта на двух участках дорог, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

С 13.50 до 15.50 движение перекроют по маршруту Лесной – Бобровка – Рассказиха;

с 16.00 до 18.30 проезд ограничат на дороге Налобиха – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Полковниково.

Госавтоинспекция призывает водителей отнестись к ограничениям с пониманием.

Взято отсюда