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Две фуры столкнулись на трассе в Челябинской области и загорелись

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Водитель одного из большегрузов погиб

Две фуры столкнулись на трассе в Челябинской области и загорелись

Фото: пресс-служба Регионального управления Госавтоинспекции

ДТП с участием двух фур произошло в Саткинском районе Челябинской области на трассе М-5 “Урал”. Об этом сообщает телеканал “360” со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель грузовика DAF с полуприцепом не справился с управлением и выехал на “встречку”, где столкнулся с фурой Scania. После аварии обе машины загорелись.

“В результате ДТП водитель автомобиля Scania скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля DAF не пострадал”, – указали в пресс-службе.

На месте работает оперативно-следственная группа. Судя по кадрам, оба автомобиля сгорели. Дорога оказалась заблокирована – полицейские организовали путь объезда через Первуху и Юрюзань для легкового транспорта.

горняк

Источник

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