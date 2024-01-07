Две женщины погибли, восемь человек пострадали (из них пять детей) в ДТП в Зональном районе

Предварительно установлено, что водитель – 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Мазда Бонго», совершая манёвр обгона, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем «Ниссан X-трейл», под управлением водителя – 41-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и пассажир (женщина 1968 года рождения) автомобиля «Мазда» скончались на месте ДТП, в Центральную городскую больницу г. Бийска для оказания медицинской помощи были доставлены пассажиры автомобиля «Мазда» (женщина и 5 несовершеннолетних детей), а также водитель и пассажир автомобиля «Ниссан X-трейл».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена проверка.

Взято отсюда.

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